السعودية... عقوبة قاسية لمن يبعث رسالة "خادشة للحياء"

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، عن تطبيق عقوبة رادعة لمن يرتكب جريمة إرسال صور أو رسائل نصية خادشة للحياء.

جاء الإعلان عن العقوبة في تغريدة للنيابة العامة السعودية عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيها إن "إرسال أي بيانات أو رسائل أو صور تتضمن قول أو إشارة ذات مدلول جنسي، تجاه شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، تعتبر جريمة تحرش تصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وغرامة تصل مائة ألف ريال".

#النيابة_العامة

#إرسال أي بيانات أو رسائل أو صور تتضمن قول أو إشارة ذات مدلول جنسي، تجاه شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه عبر #وسائل_التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.

— #جريمة_تحرش تصل عقوبتها #السجن سنتين، وبغرامة تصل مائة ألف ريال. pic.twitter.com/cNJ5WRh3Wj — النيابة العامة (@bip_ksa) October 19, 2018

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في سياق آخر، طالبت النيابة العامة السعودية في بيان سابق، جميع المواطنين داخل المملكة، بالإبلاغ عن أية حالة إيذاء، وذلك تعقيبا على تداول مقاطع لاعتداء على فتاة وأطفال بالشارع في حالتين منفصلتين.

وقالت النيابة عبر حسابها على "تويتر" في وقت سابق: "يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا".