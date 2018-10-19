التحالف يحقق بإمكانية قصف خاطئ على مواقع حلفائه الأكراد في سوريا

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن في سوريا، أن التحالف يحقق في قصف قد يكون خاطئا على مواقع حلفائه الأكراد في سوريا.

واشنطن-سبوتنيك. وقال المتحدث، شون رايان، لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا أنباء عن احتمال وقوع حادث هجوم على قوات محلية صديقة شمال شرق سوريا. يجري التحقيق وسنعلن عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب".

وأعلن مصدر عسكري روسي، أول من أمس الأربعاء، إن مقاتلتين لقوات التحالف في سوريا من طراز "إف-15" قصفتا بالخطأ تشكيلات كردية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك": "بسبب الأعمال غير المهنية لسلاح الجو الأمريكي، تم قصف تشكيلات للأكراد من قبل مقاتلتين لسلاح الجو الأميركي من طراز إف-15 أثناء شنهم هجوم اليوم على تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي، أسفرت عن مقتل 6 مقاتلين أكراد وإصابة حوالي 15 آخرين بجروح خطيرة".

وفقا للمصدر، حاولت وحدات من "قوات سوريا الديمقراطية" مهاجمة مواقع "داعش" في محيط مدينة هجين بدعم أمريكي يوم الأربعاء، لكن غياب التنسيق بين القوات الكردية والأمريكية أفشل العملية، مؤديا إلى فرار المقاتلين الأكراد بشكل جماعي من ساحة القتال وفقدانهم المنطقة التي استعادوها من "داعش" سابقا ووقوعها مجددا في أيدي التنظيم.

وخلص المصدر إلى استنتاج أن "كل هذه الوقائع تدل على فشل السياسية المتبعة من قبل الولايات المتحدة في سوريا والتي لا تحل المشاكل بل تخلق مشاكل جديدة، مثل ما حصل في العراق المجاور، وتعاني منها المنطقة بأكملها".