نصر الله: ما سيحدث في غزة خلال الساعات مهم للمنطقة بأسرها

جاءت تصريحات حسن نصر الله، مساء اليوم، الجمعة، خلال الاحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، مدارس المهدي (عج)، والذي أوضح خلالها أن المنطقة كلها تترقب خلال هذه الساعات، ما يجري في قطاع غزة، باعتبار أن هناك حالة من التحدي والمخاطر والاستنفار المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يقابله تصعيد إسرائيلي على كل المستويات.
السيد #نصر_الله: #اميركا و #اسرائيل يستخدمان العلم والتطور التكنولوجي لإذلال الشعوب والحكام.#almanar#المنار #قناة_المنار— قناة المنار (@almanarnews) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨
وذكر نصر الله أن إسرائيل تضع قطاع غزة بين خيارين، إما القتال أو الموت والفلسطينيون اخذوا قرارهم بالمقاومة، ورفض الموت جوعا تحت الحصار.
وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الولايات المتحدة وإسرائيل يستخدمان العلم والتطور التكنولوجي لإذلال الشعوب والحكام.
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