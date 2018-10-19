نصر الله: ما سيحدث في غزة خلال الساعات مهم للمنطقة بأسرها

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن ما سيحدث في غزة خلال الساعات والأيام القادمة مهم للمنطقة بأسرها.

جاءت تصريحات حسن نصر الله، مساء اليوم، الجمعة، خلال الاحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، مدارس المهدي (عج)، والذي أوضح خلالها أن المنطقة كلها تترقب خلال هذه الساعات، ما يجري في قطاع غزة، باعتبار أن هناك حالة من التحدي والمخاطر والاستنفار المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يقابله تصعيد إسرائيلي على كل المستويات.

وذكر نصر الله أن إسرائيل تضع قطاع غزة بين خيارين، إما القتال أو الموت والفلسطينيون اخذوا قرارهم بالمقاومة، ورفض الموت جوعا تحت الحصار.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الولايات المتحدة وإسرائيل يستخدمان العلم والتطور التكنولوجي لإذلال الشعوب والحكام.