اليمن: "لبان" يتسبب في نزوح 3750 أسرة وتوقف المستشفيات عن العمل

أصدرت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، تقريرا أوليا عن حجم الأضرار التي خلفها إعصار "لبان" في محافظة المهرة شرق اليمن.

القاهرة —سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي بأن التقرير الأولي أظهر أن المديريات الأشد تضررا من إعصار "لبان" هي: الغيظة، قشن، حصوين، منعر، المسيلة، حيث تعرضت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى موجة من النزوح.

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وأضاف: تسببت السيول في هدم الكثير من المنازل وإتلاف محاصيل زراعية ونفوق أعداد من المواشي وخاصة في وادي الجزع وحصوين والمسيلة، كما أدت إلى توقف المستشفى المركزي في الغيظة عن العمل والسوق المركزي.

وقدر تقرير إدارة مخيمات النازحين عدد الأسر التي نزحت جراء السيول بـ 3750 معظمها في مديرية الغيظة، نقلت إلى مراكز إيواء مؤقتة في المدارس والمساجد والمرافق الحكومية، في حين لم تتمكن عدد من الأسر من النزوح حتى الآن.

وأشار إلى أن طائرات الجيش اليمني وبالتعاون مع التحالف العربي أخلت 400 أسرة عالقة جراء السيول.

وشدد على ضرورة توفير جملة من الاحتياجات والمساعدات الإيواء العاجلة أهمها مياه الشرب والمساعدات الغذائية والبطانيات وحليب الأطفال، والأدوية، ومبيدات البعوض، وتوفير مادة الديزل لتشغيل مولدات كهرباء المستشفيات.

في سياق متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، 56 طنا و240 كيلوغراما من المساعدات الغذائية العاجلة للنازحين في المدارس والمناطق المحاصرة في مديريتي المسيلة والغيظة.

وكان المركز قد دشن الأربعاء، جسرا جويا إغاثيا إلى المهرة وأرسل قافلة مساعدات برية عبر منفذ الوديعة اشتملا 867 خيمة و13.591 بطانية و1953 مرتبة و3.914 سلة غذائية تزن 289 طنا و636 كيلوغراما للتخفيف من معاناة السكان جراء الإعصار الذي ألحق أضرارا كبيرة.