من أجل استيعاب المسافرين... بدء ترميم المباني الرئيسية في معبر نصيب

بدأت الحكومة السورية بأعمال ترميم عدد من المباني الرئيسية والمنافذ في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك تمهيدا لعودته إلى العمل بطاقته الكاملة.

وأكد مدير فرع الإسكان والمسؤول عن أعمال الترميم المهندس محمد الخضرة: "أن الورشات الفنية تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الترميم التي تشمل مبنيي الهجرة والجوازات والأمانة العامة ومداخل المعبر الرئيسية ومخارجه وهنكارات التفتيش والمستودعات والأسوار الخارجية بكلفة إجمالية تقديرية 400 مليون ليرة ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال شهرين"، وفقا لوكالة "سانا".

© Sputnik . Morad Saeed معبر نصيب يتألق... حركة نشطة لقطاع الأعمال... وعائدون للجيش السوري

وتابع الخضرة:" إن ترميم هذه المباني سيسمح لجميع العاملين في الهجرة والجوازات بالعودة إلى صالة المسافرين لتقديم الخدمات للمغادرين والقادمين عبر المعبر لافتا إلى أنه يجري إعداد دراسات لعدد من المباني الأخرى في المعبر لإجراء أعمال الترميم في المرحلة القادمة ومنها مبنى الفندق وصالة المسافرين ومركز الحجر الزراعي والتي تعرضت لأعمال تخريبية ممنهجة"

ويشهد معبر نصيب- جابر الحدودي مع الأردن منذ افتتاحه الاثنين الماضي حركة عبور السيارات والأشخاص بين البلدين بعد تجهيزه بغرف مسبقة الصنع ورفده بالكوادر المختصة اللازمة لتنتهي بذلك فترة إغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية على المعبر.