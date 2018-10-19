من أجل استيعاب المسافرين... بدء ترميم المباني الرئيسية في معبر نصيب

وأكد مدير فرع الإسكان والمسؤول عن أعمال الترميم المهندس محمد الخضرة: "أن الورشات الفنية تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الترميم التي تشمل مبنيي الهجرة والجوازات والأمانة العامة ومداخل المعبر الرئيسية ومخارجه وهنكارات التفتيش والمستودعات والأسوار الخارجية بكلفة إجمالية تقديرية 400 مليون ليرة ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال شهرين"، وفقا لوكالة "سانا".
ويشهد معبر نصيب- جابر الحدودي مع الأردن منذ افتتاحه الاثنين الماضي حركة عبور السيارات والأشخاص بين البلدين بعد تجهيزه بغرف مسبقة الصنع ورفده بالكوادر المختصة اللازمة لتنتهي بذلك فترة إغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية على المعبر.
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