القوات الحكومية تستعيد مزارع من قبضة "أنصار الله" في الحديدة

© REUTERS / Naif Rahma مقتل 9 من "أنصار الله" بغارات للتحالف جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في صفحته على "فيسبوك" "أن القوات وبإسناد من التحالف العربي تمكنت من تطهير عدد من المزارع قرب مصنع الثلج شرق مدينة التحيتا وغرب مدينة زبيد من المليشيا الحوثية، بعد معارك عنيفة مع عناصرها التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأضاف:

"جرى عقب تطهير تلك المزارع، تأمينها لمنع تسلل العناصر الحوثية إليها مجددا، والتي كانت تتخذها كثكنات لمنع تقدم قوات ألوية العمالقة، وتستهدف منها المدنيين ومخيمات النازحين".

وفي الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما على مواقع للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة.

وحسب المصدر، أسفر الهجوم عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية. وكان الجيش اليمني أعلن في 7 يوليو/ تموز الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك كمع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر، هجمات وعمليات قصف على القوات من بعض المزارع في المديرية.