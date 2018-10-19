"ذاريات" قطر... إعلان هام بشأن قوات الأمير

أعلنت قطر عن إنشاء خطي إنتاج عملاقين لمقاتلات حربية، لتعزيز ترسانتها الحربية من الطائرات المقاتلة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قام نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية بتدشين خطي إنتاج طائرة "التايفون" وطائرة "الهوك T2" بمدينة "وارتون" في المملكة المتحدة، ضمن مشروع "الذاريات"، بهدف تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.

ووفقا لجريدة الشرق القطرية، يأتي هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم "الذاريات"، بهدف تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية، وضمن خططها لتحديث أسرابها من المقاتلات الحديثة لحماية مقدرات الدولة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يدشن خطي إنتاج طائرة "التايفون" وطائرة "الهوك T2" لصالح دولة قطر بمدينة "وارتون" في المملكة المتحدة، ضمن مشروع "الذاريات"، بهدف تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية. pic.twitter.com/hYLQzDXubz — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

ويأتي تدشين خطي إنتاج طائرة "التايفون" وطائرة "الهوك T2" بعد إطلاق أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لسرب العمليات المشترك بين القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الملكية البريطانية في شهر يوليو/تموز الماضي، وهو المشروع الفريد من نوعه لأهميته في تعزيز قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية والعمل والدفاع المشترك، حيث سيكون للسرب المشترك الدور البارز والفعال في حماية الأجواء القطرية خلال بطولة كأس العالم 202، بحسب ما ذكرت جريدة الشرق.

وكان خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وغافين وليامسون وزير دفاع المملكة المتحدة وقعا على عقد توريد 24 طائرة "تايفون" و 9 طائرات "هوك" في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017.