بعد انسحابات عالمية بشأن أزمة خاشقجي... السعودية تعلن تعديلات جديدة

أعلنت السعودية، عن تعديلات جديدة وهامة، بعدما واجهت انسحابات عالمية عديدة، بسبب أزمة اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأعلن المتحدث باسم المؤتمر الاستثمار السعودي "دافوس الصحراء"، اليوم الجمعة 19 أكتوبر/تشرين الأول، أن برنامج المؤتمر يسير قدما، ولكن مع إدخال بعض التعديلات.

وأوضح المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه سيتم مناقشة برنامج جديد للمؤتمر في وقت لاحق.

وقال إن البرنامج الجديد سيتضمن دعوة ووجود عدد من رؤساء دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا.

وتابع "لكن الخطط تمضي قدما، وفق البرنامج المحدث للمؤتمر، والذي سيشمل دعوة رؤساء وقادة دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى قادة الأعمال والمستثمرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم".

وكانت شركات كبرى عديدة أعلنت انسحابها من المشاركة في المؤتمر الاستثماري السعودي، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، نيته عدم المشاركة في المؤتمر أيضا، عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية، مايك بومبيو.

وما يزال جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا، اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها ، دونالد ترامب، إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها لأي تهديدات أو محاولات للنيل منها عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، بعد واقعة اختفاء خاشقجي.

وقال مصدر من الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة".