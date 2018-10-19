خسائر سعودية بالأرواح والعتاد في هجوم لـ"أنصار الله" غربي البلاد

شنت جماعة "أنصار الله" اليوم الجمعة، هجوما على الجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed القوات الحكومية تستعيد مزارع من قبضة "أنصار الله" في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما نوعيا على مواقع عسكرية سعودية بين الطلعة والشبكة في نجران ".

وأضاف: أسفر الهجوم، الذي سبقه قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، عن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين.

ويأتي الهجوم عقب ساعات من إحباط مسلحي "أنصار الله" محاولة تسلل قوات سعودية باتجاه مربع الحماد في القطاع ذاته. وفي نجران أيضا، استهدفت وحدة الإسناد الصاروخي في "أنصار الله" بالكاتيوشا تجمعات عسكرية سعودية في وادي نهوقة.

وحسب المصدر:

حقق القصف الصاروخي إصابات مباشرة في صفوف العسكريين السعوديين، ملحقا خسائر في الأرواح والعتاد.

وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015.