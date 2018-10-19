سفيرة النوايا الحسنة بالسعودية تهدي التتويج للمك وولي العهد

تم تدشين وافتتاح الملتقى الأول الدولي لسفراء السلام والنوايا الحسنة بالإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف المنظمة النرويجية للعدل والسلام التابعة للأمم المتحدة، وبحضور عدد من الشخصيات الهامة والسفراء.

وضمن مجموعة من السفراء الجدد نصبت الدكتورة فاتن أبراش، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراش، سفيرة النوايا الحسنة من قبل المنظمة النرويجية للعدالة والسلام التابعة للأمم المتحدة.



© AFP 2018 / Timothy A. Clary من هي سفيرة النوايا الحسنة الجديدة

وخلال احتفالية كبرى أقامتها الأمانة العامة للمنظمة الجمعة 19 أكتوبر/تشرين الأول في دبي بحضور عدد من السفراء ورموز المجتمع تم تكريم أبراش بعد حصولها على منصب سفيرة النوايا الحسنة، نظرا لجهودها الكبيرة في مجالي الاستثمار والثقافة والإنسانية ودعم السلام في العالم، وخدمة المجتمع السعودي وكذلك المجتمعات العربية.

من ناحيتها قالت أبراش، إن حصولها على المنصب الذي كلفت به زاد من مسؤوليتها تجاه المجتمع السعودي خاصة والمحيط العربي عامة، وأنها تسعى لبذل المزيد من الجهد لخدمة الثقافة والفن لما لهما من أثر بالغ في ترسيخ الهوية العربية في وقتنا الحاضر.

وأضافت" أفخر بأن أكون سفيرة معتمدة لدى الأمم المتحدة وأتمنى من الله أن يعينني على هذه المسؤولية وأن أكون عند حسن ظن الجميع، وأتمنى أن نعمل على أعلى المستويات للمصلحة العليا".

وتابعت "أبراش أهدي هذا المنصب الرفيع لخادم الحرمين الشريفين الراعي الأول لتنمية ودعم المرأة بالمملكة العربية السعودية، ولنائبه محمد بن سلمان راعي التطور بالمملكة".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من الدبلوماسيين شاركوا الاحتفالية ومنهم وزير خارجية جزر القمر ونجل رئيس العراق السابق أحمد عبد السلام عارف، والدكتور أحمد الجنابي الأمين العام للاتحاد العربي؛ للتكامل والتنمية بجامعة الدول العربية والدكتور عصام البدري رئيس المنظمة الأوروبية العالمية للتبادل الثقافي، وعدد من الشخصيات الذين نصبوا سفراء للنوايا الحسنة.