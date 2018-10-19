بومبيو يتحدث عن "الردود المحتملة" ضد السعودية في حال ضلوعها في اختفاء خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لديها طيف واسع من الردود المحتملة على السعودية في حال ثبوت تورطها في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال حول الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة إذا تأكد أن السعودية تقف وراء اختفاء خاشقجي، قال بومبيو، في مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا"، اليوم الجمعة: "إننا بلا شك سندرس طيفا واسعا من الردود المحتملة، لكنني أعتقد أن الشيء الأهم هو كشف حقيقة الأمر في هذا الوضع".

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي:"إننا لا نصادق على تنفيذ عمليات القتل خارج إطار القضاء".

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي، محمد العتيبي، لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".