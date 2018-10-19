الرئيس التركي والعاهل السعودي يتباحثان هاتفيا حول قضية خاشقجي

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز شددا على أهمية استمرار التعاون الكامل بين أنقرة والرياض في التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يتبع…