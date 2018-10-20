السعودية توضح دور أردوغان في الكشف عن مقتل خاشقجي

كشفت المملكة العربية السعودية عن دور تركيا، والرئيس رجب طيب أردوغان في الكشف عن حقيقة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب أرودغان، التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، وفاة خاشقي رسميا.

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.#واس — واس (@spagov) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن النائب العام السعودي قال: إن "التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته".

وتابع النائب العام، "التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم — حتى الآن — (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية".

النائب العام: التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته — رحمه الله — والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.https://t.co/mAIGgTPuTA#عاجل_واس pic.twitter.com/LpBy4NSqeR — واس (@spagov) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

ويأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — حيث قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.