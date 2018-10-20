أول تعليق من البيت الأبيض بعد بيان السعودية بشأن خاشقجي

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قال البيت الأبيض اليوم السبت في بيان إنه اطلع على البيان الذي أصدرته السعودية بشأن التحقيق في موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي.