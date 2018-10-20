ترامب يكشف موقفه من إلغاء صفقات أسلحة للسعودية بعد تأكيد مقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم إلغاء صفقات بمليارات الدولارات لتوريد أسلحة للسعودية، مضيفا نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران، بحسب رويترز.

© REUTERS / Jonathan Ernst أول تعليق من ترامب على التفسير السعودي بشأن وفاة خاشقجي

وأضاف ترامب إنه سيعمل مع الكونغرس بشأن ذلك ويفضل ألا تتضمن العقوبات إلغاء مبيعات الأسلحة.

وفي ما يتعلق بالتفسير السعودي لوفاة الصحفي جمال خاشقجي، قال ترامب "إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به"، مشيرا إلى أن ذلك بمثابة "خطوة أولى جيدة".

وأضاف أنه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة.

وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. يأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.