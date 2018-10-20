تركي آل الشيخ يعلق على أوامر الملك سلمان بشأن مقتل خاشقجي

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، التطورات الأخيرة التي تشهدها المملكة، وما تبعها من أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع تويتر: "مملكة العدل السعودية، العدل أساس الملك.. والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت".

وأضاف: "ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد — حفظهما الله — في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء".

#مملكة_العدل_السعودية

العدل أساس الملك..

والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت…

ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد — حفظهما الله — في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 20, 2018

وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. يأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.