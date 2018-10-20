أول تعليق إماراتي على إعلان السعودية رسميا عن مقتل خاشقجي

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، على إعلان المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية، إثر شجار.

وغرد خلفان: "المملكة طالبت الجميع بانتظار نتائج التحقيق… واليوم أكدت على أن عدالتها ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي… رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان… وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولفت ضاحي خلفان إلى أن أحد المغردين يقول إنه مضى 33 عاما على مقتل الشيخ سحيم رحمه الله والفاعل مازال مجهولا.

المملكة طالبت الجميع بإنتظار نتائج التحقيق…واليوم أكدت على أن عدالتها ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي..رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس والهم اهله وذويه الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون.



احد المغردين يقول / مضى 33 عاما على مقتل الشيخ سحيم رحمه الله والفاعل مجهولا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 20, 2018

​بعدها، أعاد ضاحي خلفان نشر تغريدة سابقة له بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي جاء فيها: "أزمة اختفاء خاشقجي خروج مسؤول رفيع من أحد الطرفين ينفي أو يؤكد حالة جمال.. يكون قد أنهى الأزمة.. أما ترك الأمر على هذا الحال فهو إدارة من أجل استمرار الأزمة".

تغريدة سابقة pic.twitter.com/VwWm6qcmHk — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 20, 2018

​وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. يأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر /تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.