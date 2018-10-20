المك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من زعيم عربي

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات". "كما بحث الزعيمان مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة بشأنها".

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث الزعيمان مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة بشأنها.https://t.co/imru087Sbl#واس pic.twitter.com/G8UZEu0U7B — واس (@spagov) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

بدوره، أوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الاتصال تضمن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات اتساقا مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة ومتميزة، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار علي نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين الشقيقين".