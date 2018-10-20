أول إعلامية سعودية تعلق على "مقتل خاشقجي"… فماذا قالت

علقت الإعلامية السعودية لجين عمران، على التأكيد السعودي الرسمي والذي صدر فجر اليوم السبت، حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال مشاجرة في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتقدمت لجين عمران بالتعزية إلى عائلة خاشقجي، وذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: "ببالغ الحزن والأسى وللأسف بعد تأكيد خبر وفاته أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ جمال خاشقجي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، اللهم أحسن عزائهم وأجبر قلوبهم والهمهم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ببالغ الحزن و الأسى و للأسف بعد تأكيد خبر وفاته أتقدم بخالص العزاء و صادق المواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ #جمال_خاشقجي رحمة الله عليه و أسكنه فسيح جناته

..

اللهم أحسن عزائهم و أجبر قلوبهم و الهمهم الصبر والسلوان

..

انا لله وإنا إليه راجعون — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

​وكان النائب العام السعودي أعلن فجر اليوم السبت، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاة المواطن جمال خاشقجي.

إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.