ناصر القصبي عن مقتل خاشقجي: أخطأنا في عدم نشر البيان سريعا

علق الممثل السعودي، ناصر القصبي، على إعلان السعودية رسميا عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إثر مشاجرة وقعت بداخل القنصلية السعودية في العاصمة التركية إسطنبول.

وغرد القصبي على الحادث قائلا: "حدث مؤسف.. نعم ارتبكنا.. نعم أخطأنا في عدم نشر البيان سريعا.. نعم لكننا لم نكابر واعترفنا بالخطأ، غيرنا (والشواهد كثيرة) بحماقة ومكابرة يدفع ثمن هذا الحدث حرق البلد، هذه الحكمة السعودية، نخطئ نعترف نصحح".

ونعى ناصر القصبي الراحل جمال خاشقجي بهذه الكلمات: "رحم الله جمال خاشقجي، وتعازينا لعائلته المكلومة.. ماحدث مأسآة نأسف جميعا لها".

حدث مؤسف نعم

أرتبكنا نعم

أخطأنا في عدم نشر البيان سريعاً نعم

لكننا لم نكابر وأعترفنا بالخطأ

غيرنا(والشواهد كثيره)بحماقه و مكابره يدفع ثمن هذا الحدث حرق البلد

هذة الحكمه السعوديه

نخطأ نعترف نصحح

رحم الله جمال خاشقجي

وتعازينا لعائلته المكلومه

ماحدث مأسآة نأسف جميعاً لها — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 20, 2018

​وقبل هذه التغريدة، غرد ناصر القصبي، معلقا على أزمة جمال خاشقجي: "الأزمة الطاحنة التي نمر بها هزتنا نعم ولكنها شدت أصلابنا وأعطتنا درس عظيم وبغض النظر عن التفاصيل (والشيطان فيها) يجب أن نعرف أن العدو الأخطر ليس ولاية الفقيه ولا الصهاينة ولا الإخوان ولا الإعلام المسيس ولا الغرب ولا الشرق بل هو حاكم قابع هناك في زاويه صغيره. ووجب قلبه".

الأزمة الطاحنة التي نمر بها هزتنا نعم ولكنها شدت أصلابنا و أعطتنا درس عظيم و بغض النظر عن التفاصيل(والشيطان فيها) يجب ان نعرف ان العدو الأخطر ليس ولاية الفقيه ولا الصهاينه و لا الأخوان ولا الإعلام المسيس ولا الغرب ولا الشرق بل هو حاكم قابع هناك في زاويه صغيره. و وجب قلبة — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 19, 2018

​ويأتي إعلان وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد اختفائه، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — حيث قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.