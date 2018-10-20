تحرير ستة مختطفين من المجموعات الإرهابية في السويداء

حررت دفعة من النساء والأطفال الذين اختطفهم تنظيم "داعش" الإرهابي من قرية الشبكي بريف السويداء الشرقي منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وأعلن محافظ السويداء عامر العشي، لدى استقباله المختطفين المحررين في مبنى المحافظة، أنه تأكيدا على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بملاحقة التنظيمات الإرهابية قامت قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بمتابعة فلول الإرهابيين في عمق بادية السويداء الشرقية حيث تم قتل الكثير منهم خلال عملية عسكرية استمرت أكثر من 83 يوما قدم خلالها جيشنا البطل المقدام العديد من الشهداء والجرحى، كما نقلت وكالة "سانا".

© Sputnik . Bassem Haddad شاهد... مدفعية الجيش السوري تزلزل "داعش" في كيلومتراته الأخيرة ببادية السويداء

وتابع المحافظ: "نتيجة الحصار المحكم الذي يفرضه الجيش على التنظيمات الإرهابية تم وبجهود الجهات المعنية تحرير ستة مختطفين وهم امرأتان وأربعة أطفال من أصل المختطفين الـ 29 وسيتم تحرير باقي المختطفين في القريب العاجل.

يذكر أن الأطفال المحررين هم يعرب الجباعي وملهم الجباعي وغيداء الجباعي وأمواج الجباعي إضافة إلى السيدتين عبير شلغين ورسمية أبو عمار.

وتوجه عدد من المختطفين المحررين بالشكر لكل من ساهم بتحريرهم وتخليصهم من معاناة الخطف ليعودوا إلى ذويهم وأهلهم وحياتهم وللجيش العربي السوري وتضحياته للوصول إلى تحريرهم.

وكانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت في 25 تموز/يوليو لهجمات من التنظيمات الإرهابية بالتزامن مع عمليات انتحارية في مدينة السويداء تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وخطف عدد من المدنيين من قرية الشبكي أغلبهم من النساء والأطفال.