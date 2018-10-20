أول دولة تتخذ قرارا ضد السعودية بعد تأكيد مقتل خاشقجي

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، عدم مشاركة أي من مسؤولي البلاد في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء" المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل بالسعودية، عقب إعلان الرياض مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول.

وقالت وزيرة الخارجية، ماريز باين، في بيان اليوم السبت، 20 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة الأسترالية قررت أنه لم يعد مناسبا حضور قمة في السعودية في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وذلك وفقا لشبكة قنوات "سي بي سي" الأسترالية.

وأضاف أن "أنباء اعتقال 18 مواطنا سعوديا متورطين في وفاة خاشقجي وإقالة مسؤولين كبار في الحكومة السعودية، دفعتا الحكومة إلى الانسحاب من مبادرة الاستثمار في السعودية الأسبوع المقبل".

وجاء قرار الحكومة الأسترالية في إطار انسحابات بالجملة من المؤتمر الذي ينظم برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشملت مؤسسات وسياسيين وشخصيات غربية بارزة.

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.