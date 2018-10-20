"كبار العلماء" تعلق على قرارات الملك سلمان حول قضية خاشقجي

علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، على قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز، الخاصة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت الأمانة إن التوجيهات والقرارات، التي أمر بها الملك سلمان، جاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي انطلاقا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تأتي انطلاقًا من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. https://t.co/SgwWC8cCdK#واس — واس (@spagov) October 20, 2018

​وأكدت الأمانة العامة "حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية"، وذلك بحسب وكالة "واس" السعودية.

وأكدت الأمانة العامة ل #هيئة_كبار_العلماء، حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.#واس — واس (@spagov) October 20, 2018

​وأضافت "نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية".