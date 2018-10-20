برعاية حاكم دبي... انطلاق موقع "مدرسة" لتطوير التعليم في العالم العربي (فيديو+ صور)

أعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة الإماراتي، وحاكم دبي، عن إطلاق موقع "مدرسة" وهو مشروع عربي جديد لكل الطلاب العرب.

وجاء على الصفحة الرسمية لبن راشد على موقع تويتر أن الموقع يضم 5000 درس تعليمي في اللغات والرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها، ولكافة المراحل التعليمية من الصف الأول حتى الـ12، وتم ترجمتها إلى اللغة العربية من أفضل المواقع العالمية.

أطلقنا اليوم مشروع تعليمي عربي جديد لكل الطلاب العرب.. موقع "مدرسة" https://t.co/PJX7Q1Fkd4 يضم 5000 درس تعليمي بالفيديو في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء وغيرها.. لكافة الفصول من الأول وحتى الثاني عشر.. تم تعريبها من أفضل المواقع العالمية وإعادة إنتاجها باللغة العربية pic.twitter.com/qLwjkL2YaZ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 16, 2018

وتابع بن راشد:" أتمنى أن نستطيع توفير أفضل تعليم عالمي لكل طفل عربي.. ونعمل على ردم الفجوة المعرفية لعالمنا العربي باستخدام التكنولوجيا".

مشروع "مدرسة" هو مساهمة في تحسين واقع التعليم عربيا.. وأدعو جميع القادرين لإطلاق مبادرات مشابهة لتطوير التعليم في عالمنا العربي https://t.co/PJX7Q1WV4C pic.twitter.com/TELrrCQIoC — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 16, 2018

ودعا حاكم دبي "جميع القادرين لإطلاق مبادرات مشابهة لتطوير التعليم في عالمنا العربي".