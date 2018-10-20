الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن الإمارات العربية المتحدة، أيدت اليوم السبت، بيان السعودية بشأن مقتل خاشقجي.

© REUTERS / Leah Millis أول تعليق إماراتي على إعلان السعودية رسميا عن مقتل خاشقجي

وأضافت عبر حسابها على "تويتر" إن الدولة الخليجية "تشيد بتوجيهات وقرارات الملك السعودي سلمان بشأن قضية كاشقجي".

وأقرت السعودية بأن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول، بعد أن نفت على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه، وأقالت خمسة مسؤولين.

​وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وقال المعجب، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته".

وكانت عدة دول ومنظمات غربية، على رأسها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.