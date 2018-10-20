مقتل أكثر من 60 مدنيا جراء قصف التحالف الدولي لدير الزور السورية

قتل أكثر من 60 مدنيا جراء قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور جنوبي شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مراسلها، إن "عدوان لطيران التحالف الأمريكي على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، أدى إلى استشهاد 62 مدنيا وجرح العشرات".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID بشار الجعفري: التحالف ارتكب جريمة في دير الزور

فيما اتهم المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم الأربعاء الماضي، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد المدنيين بمحافظة دير الزور بقصفها بقنابل محظورة، متهما كذلك المجموعة المصغرة حول سوريا بدعم الإرهاب وتعطيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية.

وتعاني سوريا، منذ مارس/آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات السورية المدعومة من روسيا، وتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بمواجهة جماعات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.