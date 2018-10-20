البحرين عن مقتل خاشقجي: السعودية ستبقى دولة العدل والإنصاف

أشادت مملكة البحرين، اليوم السبت، بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإرساء العدل والإنصاف، وكشف الحقائق فيما يتعلق بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية، بيانا، أشادت فيه بالاهتمام الكبير للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، من أجل إرساء العدل والإنصاف، وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

© REUTERS / الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي

وأشارت "الخارجية البحرينية" إلى أن توجيهات الملك سلمان بشأ قضية مقتل خاشقجي، تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادىء التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشددت البحرين في البيان، على "أن المملكة العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها".

مملكة #البحرين تشيد بالتوجيهات الحكيمة والقرارات الفورية لخادم الحرمين الشريفين بشأن قضية المواطن السعودي خاشقجيhttps://t.co/QmiC2Dy7te pic.twitter.com/xd9XsJJSA0 — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) October 20, 2018

​وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. يأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — إذ قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.