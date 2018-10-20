البحرين عن مقتل خاشقجي: السعودية ستبقى دولة العدل والإنصاف

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية، بيانا، أشادت فيه بالاهتمام الكبير للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، من أجل إرساء العدل والإنصاف، وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وشددت البحرين في البيان، على "أن المملكة العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها".
مملكة #البحرين تشيد بالتوجيهات الحكيمة والقرارات الفورية لخادم الحرمين الشريفين بشأن قضية المواطن السعودي خاشقجيhttps://t.co/QmiC2Dy7te pic.twitter.com/xd9XsJJSA0— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) October 20, 2018
وكانت السعودية أعلنت أمس الجمعة، وفاته رسميا. يأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)