قيادة العمليات المشتركة العراقية: جهودنا باتجاه الحدود السورية حققت أهدافها

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن العملية الأمنية التي انطلقت في أيلول/سبتمبر الماضي، لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي باتجاه الحدود السورية حققت النتائج المرجوة منها.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول عبد الله، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"،اليوم السبت:

العملية أسفرت عن تدمير العشرات من الأنفاق والمغارات وقتل عدد من الإرهابيين، وكذلك السيطرة على معدات وأسلحة ورفع العشرات من العبوات الناسفة ضمن المنطقة المشمولة بالعملية.

ولفت رسول إلى أن تحديد السقف الزمني لانتهاء العملية متروك للقيادات الأمنية، مشيرا إلى احتمال وجود عمليات موسعة ونوعية أخرى، حسب ما يرد من الجهد الاستخباراتي من معلومات عن أماكن تواجد الإرهابيين.

وأكد المسؤول أن القوات العراقية هي فقط من تشارك بالعملية دون أي مساعدة من قوات التحالف الدولي.

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وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، انطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين أرض بين ثلاث محافظات، وصولا إلى الحدود مع سوريا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد، لكن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول داعش، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.