ماكرون يؤكد لعبد المهدي استمرار دعم فرنسا للعراق في جميع القطاعات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي استمرار دعم بلاده للعراق خلال المرحلة المقبلة في جميع القطاعات.

بغداد- سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون"، لافتا إلى أن الرئيس ماكرون "هنأ، في بداية الاتصال، السيد عادل عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، وتمنى له ولحكومته التوفيق والنجاح".

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وأعرب ماكرون، وفقا للبيان عن "استمرار دعم فرنسا للعراق خلال المرحلة المقبلة وبالأخص في مجال الإعمار إضافة إلى القطاعات الأخرى".

ولفت مكتب عبد المهدي إلى أنه "جرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين مستقبلا والسبل الكفيلة لتعزيزها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة الأوضاع العامة في العراق والمنطقة وأهمية دعم المجتمع الدولي لإعماره".

وأعلن عبد المهدي، في بيان، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع الحالي للمصادقة عليها.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف، في الثاني من الشهر الجاري، عبد المهدي بتشكيل الحكومة.