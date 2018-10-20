مواصفاتها إيرانية... "التحالف" يسيطر على طائرة مفخخة تابعة لـ"أنصار الله"

أعلن التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، السيطرة على طائرة بدون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" وكانت في طريقها لمهاجمة مواقع تابعة للتحالف وبمواصفات إيرانية.

وذكرت "وام" أن "الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سيطرت على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للحوثيين من نوع (قاصف1) بخصائص ومواصفات إيرانية كانت محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى مواقع تابعة لقوات التحالف العربي بمديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة جنوب غربي اليمن.

واكتشفت الفرق المختصة، خلال فحص مكونات الطائرة المسيرة، كمية من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها "ضد أهداف منتخبة في محاولات فاشلة من أنصار الله الموالية لإيران لرفع الروح المعنوية الانهزامية لعناصرها". على حد قول الوكالة الإماراتية.