خبير: الاتفاق النووي الإيراني أكثر المعاهدات نجاحا وتأثيرا على الصعيد الدولي

قال الخبير الباكستاني في الشؤون النووية، طارق رؤوف، إن الاتفاق النووي الإيراني هو أكثر المعاهدات نجاحا، وأكثرها تأثيرا على الصعيد الدولي.

وبحسب وكالة "إرنا". وعلى هامش ملتقي "معاهدة منع انتشار السلاح النووي — التحديات والاستراتيجيات" الدولي، الذي عقد في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، أضاف رؤوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما أكدت على التزام إيران ببنود الإتفاق النووي في جميع جوانبه.

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين: قضية البرنامج النووي الإيراني تخص الجميع وليس أمريكا فقط

واعتبر رؤوف هذه المعاهدة بأنها اتفاق حدد مسار عمل إيران، ومدى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع الأطراف الأخرى الموقعة عليه. موضحا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحب بتفرد وأحادية من الاتفاق، واضعا حظرا جديدا ضد إيران.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في شهر مايو/آيار الماضي، وقرر على إثره فرض عقوبات اقتصادية على طهران.