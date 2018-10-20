"نقص الإمكانيات" يوقف انتشال جثث بمقبرة جماعية في سرت الليبية

قال الناطق باسم سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا، المستشار سالم الأميل، إن "ضعف الإمكانيات حال دون استمرارنا فى انتشال باقي الجثث المتحللة من المقبرة الجماعية، التى تم اكتشافها الأيام الماضية بمنطقة الظهير، غرب سرت".