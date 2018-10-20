"العبادي يدعو لإبعاد العمل الأمني والعسكري في العراق عن "الحزبية

شدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم السبت، على أهمية إبقاء قيادة العمليات المشتركة واستمرار إبعاد العمل الأمني والعسكري عن التأثيرات الحزبية.

بغداد — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي بأن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار قيادة العمليات المشتركة واجتمع بالقادة فيها، حيث قدم شكره لكل القادة والضباط والمنتسبين الذين كانوا يتواجدون ليلا ونهارا في القيادة".

وأكد العبادي على "أهمية إبقاء قيادة العمليات المشتركة لدورها الكبير في تنسيق العمل بين جميع صنوف القوات والأجهزة الأمنية والعسكرية ولما قدمته من عمل كبير في الحرب على داعش ".

وبين العبادي، الذي يخلفه في المنصب عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل حكومة جديدة، أن "النصر الحقيقي حققه العراقيون وهو صبغة عراقية"، متوجها بالشكر "لكل من ساهم بدعم العراق في هذه الحرب".

وقدم أكثر من 50 نائبا في البرلمان العراقي، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، طلبا إلى رئيس البرلمان لإلغاء قيادة عمليات بغداد والمحافظات (تابعة لوزارة الدفاع) "لعدم وجود سن دستوري على تشكيلها".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وتشن القوات العراقية عمليات بين الحين والآخر لمداهمة فلول داعش في شمالي العراق.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول داعش، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.