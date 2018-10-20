سفير إيران بدمشق: تعاون إيران وسوريا سيعمل على إنشاء منطقة اقتصادية قوية

أكد سفير إيران في دمشق "جواد ترك آبادي"، أن التعاون بين إيران وسوريا سيؤدي إلى أنشاء منطقة اقتصادية قوية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال ترك آبادي في ملتقى تنمية التعاون التجاري بين إيران وسوريا عقد اليوم في غرفة تجارة طهران: إن ملتقى اليوم هو ملتقى مبارك، ويجب أن تكون ثمرة دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الحفاظ على محور المقاومة وتعزيز الكفاح المشترك ضد الإرهاب، إلى أواصر مقدسة بين البلدين والشعبين، عاملان في الجهود المباركة التي سينظمها أعزاؤنا، والتي تدل على أن شعوبنا تصدت للظلم والجور طيلة التاريخ.

© REUTERS / Raheb Homavandi لمواجهة العقوبات الأمريكية... إيران والهند يستخدمان الروبية والريال في مشروع مشترك

وأضاف السفير الإيراني في دمشق: في سوريا إذا حاول البعض استخدام السلاح لقتل الحقيقة، وفشل في ذلك، فقد حان الوقت حاليا للبدء بعملية الإعمار.

وأشار آبادي إلى مجالات النشاطات الاقتصادية في سوريا، قائلا: إن هذه المجالات توفر فرصا هائلة للشركات الإيرانية لإعادة الإعمار في سوريا، موضحا أن اقتصاد البلدين يكملان بعضهما البعض.

وأردف ترك آبادي، "نستطيع من خلال الروابط فيما بيننا إنشاء منطقة اقتصادية قوية، وسوف نرى قريبا وجودا أكبر في عاصمتي البلدين، حتى لا نتمكن فقط من استخدام قدرات بعضنا البعض لتطوير اقتصاد آحدنا الآخر، ولكن أيضا من خلال المشاركة أن تكون أسواق العالم بخير من خلال جهود الناشطين الاقتصاديين في البلدين.