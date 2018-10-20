القوات المشتركة تعلن مقتل 75 من مسلحي "أنصار الله" بغارات للتحالف

أعلنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة مقتل أكثر من 75 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بينهم قيادات، بغارات لطيران التحالف العسكري العربي وخلال معارك في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في صفحته على "فيسبوك"، اليوم السبت، إن "طيران التحالف العربي شن غارة على تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي ومواقع عسكرية شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، أدت إلى مصرع أكثر من 30 من المليشيا".

وأضاف "استهدف طيران التحالف بغارة أخرى اجتماعا لقيادات حوثية في محافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 قياديا وإصابة آخرين بينهم عناصر قد يكونوا خبراء إيرانيين".

وذكر المركز، أن "القوات أحبطت محاولة تسلل وهجوما لمليشيا الحوثي على ألوية العمالقة شرق الدريهمي، عقب معارك هي الأعنف منذ عدة شهور، لقي خلالها أكثر من 30 عنصراً من الحوثيين مصرعهم وأصيب المئات".

وأشار إلى "اعتراض دفاعات التحالف العربي صاروخين بالستيين في سماء مديرية الدريهمي أطلقتهما المليشيا الحوثية نحو المدينة".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 12 آب/أغسطس الماضي، استعادة مديرية الدريهمي من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله بعملية عسكرية من عدة محاور، حسب موقع الجيش اليمني.

ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015، لدعم الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة والإطاحة به، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.