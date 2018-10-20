قوات التحالف تعلن سيطرتها على طائرة تابعة للحوثيين

أعلن التحالف العسكري العربي الداعم لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن، اليوم السبت، السيطرة على طائرة دون طيار مفخخة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" قال إنها "ذات مواصفات إيرانية"، كانت بطريقها لمهاجمة مواقع تابعة للتحالف في الحديدة جنوب غربي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سيطرت على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للحوثيين من نوع (قاصف1) بخصائص ومواصفات إيرانية كانت محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى مواقع تابعة لقوات التحالف العربي بمديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل وإصابة 10 جنود يمنيين بهجوم لـ"أنصار الله"

وأضافت "وام"، أنه تم اكتشاف الفرق المختصة، خلال فحص مكونات الطائرة المسيرة، كمية من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها "ضد أهداف منتخبة في محاولات فاشلة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لرفع الروح المعنوية الانهزامية لعناصرها"، على حد تعبير الوكالة.

ويساند التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، عبر عمليات برية وبحرية وجوية، قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة العاصمة صنعاء ومحافظات ومدن عدة من قبضة الحوثيين.

ويتهم التحالف إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة وبالصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة أنصار الله باتجاه الأراضي السعودية.

ومع استمرار الحرب وعمليات التحالف منذ آذار/مارس 2015، بات اليمن يعاني أوضاعاً مزرية، إذ أسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.