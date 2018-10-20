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    قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت

    الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يتحدث عن إجراءات المملكة بشأن وفاة خاشقجي

    © AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat / AFP
    العالم العربي
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    الموضوع:
    اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي (3) (50)
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    تحدث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الزياني: "إنها إجراءات حازمة تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي، ومواصلة التحقيق في القضية، ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة".

    ظل فرد من طاقم الأمن عند مدخل القنصلية السعودية في إسطنبول
    © REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR
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    وأكد عبد اللطيف، أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برهنت حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية إيمانا منها بضرورة إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ القانون"، منوها بالأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن.

    وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الفقيد جمال خاشقجي وللحكومة والشعب السعودي في هذا المصاب الجلل.

    كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاة المواطن جمال خاشقجي.

    إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

    الموضوع:
    اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي (3) (50)

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