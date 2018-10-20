والي دارفور يكشف دور قطر في مسألة استقرار بلاده

كشف والي ولاية شرق دارفور السودانية، أنس عمر، اليوم السبت، عن دور دولة قطر مسألة استقرار بلاده.

وبحسب صحيفة الوطن القطرية، أكد والي ولاية شرق دارفور، أن دولة قطر لعبت دورا حيويا هاما في استدامة الاستقرار الشامل في بلاده، عبر جهود محلية وإقليمية ودولية متواصلة أثمرت دعما غير مسبوق لملفات السودان في هذه المحافل ما مكنه من تخطي العقبات والصعاب التي كانت تحول دون إحداث الاستقرار وتحقيق الانفراج الكامل في علاقاته الدولية، والتحول نحو النهضة التنموية الشاملة في البلاد.

وتابع، أن دعم قطر ظل ومازال كبيرا ومتواصلا وهو محل تقدير كافة السودانيين، الذين يحفظون لدولة قطر مواقفها السباقة لنجدة بلادهم ودعمهم في توافق تام رسخ لعلاقات متميزة ومتينة بين الجانبين.

وأشاد والي ولاية شرق دارفور بإنجازات القيادة القطرية نحو إرساء واستكمال السلام عبر وثيقة الدوحة التي منحت الإقليم الاستقرار الدائم، وأعطت السودان القدرة على مواجهة كافة تحديات السلام الأخرى ليكون واحة للسلام في المنطقة.

والي ولاية شرق دارفور يؤكد أن دولة قطر لعبت دورا حيويا هاما في استدامة الاستقرار الشامل في بلاده عبر جهود محلية واقليمية ودولية متواصلة أثمرت دعما غير مسبوق لملفات السودان. — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

وأردف، أن دولة قطر تنفذ الآن أكبر صروح ومؤسسات تنموية ضخمة في الولاية، تتمثل في إنشاء أكبر مجمع تنموي في مدينة "أبكارنكا"، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ الولاية، بتكلفة بلغت 8 ملايين دولار.