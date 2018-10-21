بعد يوم من إعلان السعودية... لأول مرة ترامب يتحدث عن مكان جثة خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ولي العهد العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يعلم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجدد الرئيس الأمريكي رفضه التراجع عن بيع السلاح للمملكة العربية السعودية على خلفية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب في تصريحات، نقلتها عنه "رويترز" أثناء مغادرته لولاية نيفادا عقب خطاب جماهيري، تعليقا على فكرة وقف صفقة سلاح بمقدار 110 مليار دولار من السعودية" هذا سيضرنا أكثر مما سيضرهم".

أين جثة خاشقجي؟

وعبر ترامب عن قلقه من أن المسؤولين السعوديين لم يحددوا مكان جثة خاشقجي، والذي توفي بعد دخوله القنصلية السعودية في تركيا،، بحسب بلومبيرغ.

Trump says Khashoggi's missing body is a concern https://t.co/CFlq9pwPd7 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 20, 2018

وقال ترامب إنه سيجري اتصالا بالأمير محمد قريبا، لمعرفة ملابسات "موت" خاشقجي، وأشار إلى أن ذلك قد يحدث الأحد، وذلك بعد يوم من إعلان المملكة "موت" الإعلامي السعودي.

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين بولاية نيفادا الأمريكية أن فريقين للتحقيق لا يعلمان أين جثة خاشقجي، ولفت إلى أن "لا يبدو أن أحدا يعلم مكانها"، وعبر عن قلقه من عدم تحديد مكان جثة الإعلامي السعودي حتى اللحظة.

لكن.. ماذا عن تسجيلات ومقاطع فيديو مقتله؟

وردا على سؤال حول تسجيلات ومقاطع فيديو توثق مقتل خاشقجي، نفى ترامب اطلاع واشنطن على تسجيلات أو مقاطع فيديو من داخل القنصلية، وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لم يُطلع على أي من هذه التسجيلات أو المقاطع.

كانت السعودية أعلنت أول أمس الجمعة، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعوديجمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.