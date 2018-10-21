اليمن... معارك وقصف متبادل جنوب الحديدة

تجددت المعارك بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن.

© AP Photo / Julie Jacobson اليمن... البرلمان التابع لـ"الحوثيين" يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن نجل صالح

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في مدينة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن معارك، هي الأعنف، تدور بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب جامعة الحديدة على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة، تستخدم خلالها أسلحة ثقيلة.

وأضاف، أن مواجهات أخرى شهدها محيط كيلو 10 في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة، إثر هجوم لـ"أنصار الله" على مواقع للقوات الحكومية تمكنت من صده وإلحاق خسائر في صفوف المهاجمين.

وفي هذه الأثناء، سقط قتيل وأربعة جرحى بقصف استهدف محيط محطة لتعبئة الغاز المنزلي في شارع زايد بمديرية الحالي شرق المدينة، وتضاربت الأنباء في هويته، ففي حين قالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" إن طيران التحالف شن غارة على المنطقة، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القصف ناجم عن قذيفة مدفعية.

وكانت القوات المشتركة أعلنت أمس السبت، مقتل 75 فردا من "أنصار الله" بإحباط محاولة تسلل وهجوم لمقاتلي الجماعة على القوات الحكومية شرق مديرية الدريهمي، وغارات لطيران التحالف استهدفت تعزيزات واجتماعا لقيادات في الجماعة بالحديدة.