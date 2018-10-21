موريتانيا تدعم السعودية في قراراتها بشأن قضية خاشقجي

© REUTERS / MURAD SEZER إسرائيل: فخ استخباراتي يستهدف ابن سلمان نصبته أنقرة للرياض في مقتل خاشقجي

الرباط — سبوتنيك . وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية، أن نواكشوط تتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية خاشقجي.

وجاء في بيان الوزارة، الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت 20 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف البيان: "تثمن موريتانيا القرارات المهمة، التي اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لإظهار الحقيقة وخدمة لشفافية التحقيقات الجارية بهذا الخصوص".

وأضاف البيان، إن موريتانيا "تعلن ثقتها في القضاء السعودي وقدرته وإرادته في الوصول إلى كشف كافة الملابسات، التي أحاطت بالحادث، ومحاسبة المتورطين فيه.

وكان النائب العام السعودي أعلن فجر اليوم السبت، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.