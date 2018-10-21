اليابان تدخل على خط أزمة خاشقجي… وهذا ما دعا إليه وزير خارجيتها

دعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو، إلى إجراء تحقيق شامل في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

طوكيو — سبوتنيك. وقال كونو، خلال زيارته إلى الدنمارك، بحسب قناة تلفزيون "إن إتش كا": "هذا أمر مؤسف. نحن ندعو إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث ولاتخاذ إجراءات ردية عادلة وشفافة".

© REUTERS / BEAWIHARTA بعد يوم من إعلان السعودية... لأول مرة ترامب يتحدث عن مكان جثة خاشقجي

يذكر أن الصحافي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه اعترفت السلطات السعودية الليلة الماضية بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ"وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

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وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته بعد مشاجرة داخل القنصلية، وأنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.