الحكومة النيوزيلندية: لن يحضر أي مسؤول نيوزيلندي "دافوس الصحراء" بالرياض

قالت الحكومة النيوزيلندية في بيان اليوم الأحد إن نيوزيلندا تدين قتل الصحفي جمال خاشقجي وإنها لن تحضر مؤتمرا استثماريا في السعودية.

وقال وزير التجارة ديفيد باركر في بيان إنه لن يحضر أي مسؤول نيوزيلندي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض ويطلق عليه اسم دافوس الصحراء، بحسب رويترز.

وأضاف البيان: "ننتظر نتائج التحقيق التركي وتبقي كل الخيارات قيد البحث بالنسبة للخطوات التالية".

© REUTERS / Edgard Garrido أول تعليق من كندا على "التفسيرات السعودية" بشأن مقتل خاشقجي

كانت السعودية أعلنت أول أمس الجمعة، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.