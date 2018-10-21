صحيفة أمريكية: جيش جديد في السعودية ما بعد حادثة خاشقجي

وقالت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم الإعلامي الكبير على السعودية من خلال قضية الصحفي خاشقجي عبر وسائل التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" أعطت السلطات السعودية دافعا لتشكيل ما يطلق عليه تعبير "لجنة إلكترونية" مقرها الرياض بالتعاون مع عناصر يعملون داخل شركة تويتر بعد قيام المملكة بتجنيد العديد من الموظفين لكشف حسابات المستخدمين الذين ينتقدون المملكة.
ورفضت شركة "تويتر" التعليق على هذا التقرير ولم يرد ممثل السفارة السعودية في واشنطن على هذا التقرير.
وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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