بيان من سلطنة عمان بعد تأكيد السعودية مقتل جمال خاشقجي

أصدرت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، 21 أكتوير/تشرين الأول بيانا بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الوزارة في بيانها: "السلطنة تتابع النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي —رحمه الله- وترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة بهذا الشأن والتي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أية تأويلات".

#السلطنة تابعت البيان الذي أصدرته المملكة العربية #السعودية الشقيقة بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله ،وترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن. — وزارة الخارجية (@MofaOman) October 21, 2018

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح أمس السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.