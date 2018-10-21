وزير الأوقاف المصري: "منتدى الشباب" يرسخ أسس الحوار والسلام العالمي

قال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، إن القيادة السياسية المصرية، حرصت على إقامة منتدى شباب العالم سنويا، وهو تأكيد على حرص مصر على لغة الحوار.

وأوضح الوزير المصري، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حريصة على ترسيخ أسس السلام العالمي وفقه العيش الإنساني المشترك، واحترام آدمية الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، وعلى تبادل الأفكار والرؤى التي من شأنها خدمة البشرية وبناء الحضارة الإنسانية وعمارة الكون.

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وتابع وزير الأوقاف الدكتور، محمد مختار جمعة ، أن منتدى شباب العالم، الذي سينعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يعكس مدى عناية سيادة الرئيس بالشباب، وحرصه على تأهيلهم تأهيلا عاليا، والتمكين لهم في مختلف المجالات.

وأعلن جمعة، أن بمناسبة إقامة المؤتمر هذا العام، قررت الوزارة أن تكون خطبة الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مسئولية الشباب ودورهم في بناء الدول والحضارات، تأكيدا على دور الشباب في بناء الدولة والمجتمع، وعلى مسئوليتهم تجاه ذلك، وعلى أن الوطنية عطاء وانتماء، وعلى أهمية تأهيل الشباب لتحمل المسئولية في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ يشارك في المنتدى الآلاف من الشباب، من مختلف دول العالم.