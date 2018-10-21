رسميا... ميسي يغيب عن كلاسيكو الأرض

وبحسب الموقع الرسمي للنادي من المقرر أن يغيب ميسي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في منتصف الذراع الأيمن.
وأصبح ميسي خارج حسابات أرنستو فالفيردي مدرب الفريق بالمبارتين الهامتين القادمتين حيث سيواجه برشلونة نظيره إنتر ميلان الإيطالي الأربعاء بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، ثم سيستقبل ريال مدريد على الملعب ذاته الأحد بكلاسيكو الليغا.
وسوف يغيب ميسي عن مباراة الكلاسيكو رسميا للمرة الأولى منذ 10 سنوات والذي سيكون اختبارا حقيقيا للفريق عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد هذا الصيف، بالإضافة لغياب البرغوث الأرجنتيني بداعي الإصابة.
وشارك ميسي رفقة برشلونة في 9 مباريات هذا الموسم سجل 7 أهداف فيما شارك في مبارتي فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي وآيندهوفن الهولندي وسجل 5 أهداف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)