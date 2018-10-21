فرنسا توجه طلبا جديدا للسعودية بشأن مقتل خاشقجي

وزير المالية الفرنسي يرحب "بالتقدم" الذي أحرزته الرياض في قضية خاشقجي ويقول إن هناك حاجة للكشف عن المزيد من التفاصيل

وزير المالية الفرنسي: يمكن الحفاظ على العلاقات مع السعودية إذا ما واصلت المملكة التحقيق



