سياسي سوري: التدخلات الخارجية لن تنجح في عرقلة التقدم السياسي

قال مسؤول الاتصال السياسي باتحاد القوى السورية، أحمد السعيد، إن كافة محاولات أعداء سوريا لعرقلة مسيرة التحرر التي يقودها الرئيس بشار الأسد، لن تنجح في تحقيق مساعيها.

وأضاف السعيد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن هذه المحاولات قد تنجح مؤقتا، ولكنها سرعان ما سوف تنهزم أمام الإرادة السورية القوية على تحقيق النصر حتى النهاية، بدعم ومساعدة من الأصدقاء الروس والإيرانيين، وحتى الأتراك المساهمين في مسار الحل السياسي، رغم بعض التعارض والتضارب.

© Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым الأسد: سوريا متمسكة بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها (صور)

ولفت السياسي السوري إلى أن تصريحات الرئيس بشار الأسد لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، بشأن ممارسة بعض الدول لضغوط على سوريا والتدخل في المسار السياسي لإعاقة أي تقدم محتمل، تؤكد أن سوريا تفرز في المرحلة الحالية، لانتقاء من يصلح ويملك الإرادة الحقيقية للمساهمة في القضاء على الإرهاب.

وأوضح السعيد، أن سوريا ما زالت متمسكة في حقها القانوني، الذي كفلته لها كافة المواثيق والقوانين الدولية، بعدم السماح لأي أطراف خارجية بالتدخل في شؤونها الداخلية كونها دولة مستقلة حرة ذات سيادة، وهي قادرة على ممارسة هذا الحق حتى لو بالقوة، ضد بعض الدول المتواجدة بشكل غير قانوني وبلا سند دولي، ولكن سوريا فضلت أن يتجه سلاحها للإرهاب أولا.

واستبعد السياسي السوري أن تشكل هذه الضغوط الخارجية خطرا على مسار العملية السياسية، لأن هناك من يعملون في المقابل على إنجاح الدور السياسي في حل الأزمة السورية، لا سيما مع وجود روسيا كطرف وشريك أساسي في الحرب ضد الإرهاب، وفي قيادة المصالحات والهدنات مع قادة المناطق من المعارضة، ومن المسلحين وغيرهم.

وبحث وفد روسي بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تطور الوضع في البلاد ومكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أمس السبت، أن "المباحثات تناولت بالتفصيل مجمل القضايا المتعلقة بتطور الوضع في الجمهورية العربية السورية. وتم التأكيد مجددا على الالتزام الصارم بدحر الوجود الإرهابي والتقدم المطرد نحو تسوية سياسية مستدامة لصالح جميع السوريين".

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قال لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أول من أمس الجمعة، إن بعض الدول تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة ضغوط على سوريا، مؤكدا أن بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية، تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين.