بعد قرار الملك سلمان العاجل... أمير قطر يوجه رسالة إلى زعيم عربي

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائبه الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، 20 أكتوبر/تشرين الأول، رسالة إلى الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن "سمو أمير البلاد المفدي وسمو نائب الأمير يعزيان رئيس جمهورية السودان الشقيق في وفاة عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق، التي نقلها سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني خلال استقبال الرئيس السوداني له في القصر الرئاسي بالخرطوم".

سمو أمير البلاد المفدى وسمو نائب الأمير يعزيان رئيس جمهورية السودان الشقيق في وفاة عبدالرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق، التي نقلها سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني خلال استقبال الرئيس السوداني له في القصر الرئاسي بالخرطوم اليوم. pic.twitter.com/ufcPc1Gbg0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 21, 2018

​وكانت وكالة الأنباء السوادنية قد أعلنت الخميس الماضي وفاة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، وذلك في المستشفى العسكري بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وبعدها أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتنفيذ وصية المشير عبد الرحمن سوار الذهب، وأمر بنقل جثمانه بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك "تنفيذا لوصيته".